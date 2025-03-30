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Fight News 24 Украинские боксеры Усик опубликовал трогательные кадры с младшим сыном: милые фото
30 марта, 21:03
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Усик опубликовал трогательные кадры с младшим сыном: милые фото

Егор Торяник
Основні тези
  • Александр Усик делится семейными фото с отдыха в Испании, проводя время с младшим сыном Михаилом.
  • Усик отдыхает после двух поединков с Тайсоном Фьюри и ожидает бой с Даниэлем Дюбуа.

Александр Усик в прошлом году провел два тяжелых поединка против Тайсона Фьюри. Теперь украинский чемпион отдыхает и ожидает подтверждения боя за "абсолют" с Даниэлем Дюбуа.

Король хевивейта сейчас уделяет много времени семье. Ведь Александр Усик долгое время находился в тренировочном лагере и не мог видеться с семьей, пишет 24 канал.

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Усик на отдыхе в Испании

Александр Усик в инстаграме поделился трогательными семейными фото на отдыхе в солнечной Испании. Украинский чемпион показал, как проводит время с младшим сыном Михаилом.

Усик вместе с сыном Михаилом / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Александр Усик вместе с Екатериной воспитывают четырех детей. У украинского чемпиона два сына – Кирилл и Михаил, а также две дочери – Елизавета и Мария.