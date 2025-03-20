Усик откровенно рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Александр Усик победил многих именитых соперников и завоевал чемпионские пояса. Поэтому в карьере украинского боксера осталось не много поединков, ведь ему нечего больше доказывать.

Усик поделился планами на будущее после того, как покинет бокс. Александр уже нашел себе интересное занятие после ухода на пенсию, сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabiya English.

Читайте также Боксерский аналитик рассказал, каковы шансы Усика освободить пояс WBO ради реванша против Дюбуа

Что будет делать Усик

Александр Усик признался, что ему не будет хватать поединков и подготовки к ним. Ведь он занимался боксом длительное время, поэтому ему будет очень сложно покинуть спорт.

Усик рассказал, что по завершению карьеры больше времени будет уделять семье. Также в планах украинского чемпиона создать собственное фермерское хозяйство.

Планирую завести кур, коров и других животных на своей маленькой ферме. Буду есть свежие яйца на завтрак и выращивать ягоды,

– сказал боксер.

Напомним, что Александр Усик сейчас отдыхает после тяжелого боя против Тайсона Фьюри в декабре прошлого года. Украинец не планирует возвращаться в ринг в ближайшее время.