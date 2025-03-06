Бывший чемпион заявил, что Усик возьмет паузу: когда боксер вернется в ринг

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от будущего Александра Усика. Экс-боксер рассказал о перспективах непобедимого земляка.

Украинский наставник уверен, что следующий бой Александра Усика не состоится раньше осени 2025-го года. По мнению Вячеслава Сенченко, обидчик Тайсона Фьюри возьмет паузу в карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на XSPORT.

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Сенченко оценил перспективы Усика

Также бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF, EBU-EE и WBA Intercontinental назвал потенциальных соперников Усика.

Не думаю, что мы его увидим в ринге в ближайшее время. После таких громких поединков, как с Фьюри, он точно возьмет паузу, как по мне, до осени. Боксировать всегда найдется с кем: есть Паркер, есть Баколе, тот же Дюбуа набрал хороший ход после поражения Усику. Сейчас, возможно, кто-то еще новый появится в этом весе. Вопрос же в другом: насколько Александру это нужно?

– заявил Сенченко.

Справка. Вячеслав Сенченко за свою карьеру провел 38 боев на профи-ринге, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом), потерпев два поражения (от Пола Малиньяджи и Келла Брука).

Вячеслав добавил, что далеко не всем бойцам удается вовремя попрощаться с профессиональным рингом. По его словам, Усик уже достиг всего, о чем можно только мечтать в боксе.

Завершить карьеру непобедимым со всеми этими достижениями – это лучше, чем уступить кому-то из боксеров,

– дополнил тренер.

Напомним, что за спиной Усика уже 23 боя в профессионалах, во всех он одержал победы (14 – нокаутом). Недавно сам Александр рассказывал, что в его профессиональной карьере осталось провести только два поединка. Вероятно, что в одном из них украинец сойдется с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа. На кону такого вероятного реванша будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.