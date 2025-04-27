Однако, кроме украинского чемпиона, на турнир пожаловал другой именитый боксер. Во время соревнований Король хевивейта встретился с потенциальным соперником, сообщает 24 канал.

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Неожиданная встреча чемпионов

Джозеф Паркер и Александр Усик неожиданно встретились на турнире Bare Knuckle 2025 в Италии. Новозеландец опубликовал видео, где обнимается с украинским чемпионом.

Ты все еще единственный,

– написал Паркер.

Усик встретился с Паркером: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года на "Уэмбли". Победитель поединка встретится с Джозефом Паркером, ведь он обязательный претендент на титул WBO.