Повторит перформанс "Динамита": Усик выйдет в ринг после боя Дюбуа – Паркер

Уже 22 февраля состоится долгожданный поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Хотя этот поединок будет в рамках андеркарда, но внимание к нему точно больше, чем к главному поединку вечера бокса в Эр-Рияде.

На кону боя Дюбуа – Паркер будет стоять не только титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым владеет Даниэль. Победитель этого поединка станет следующим соперником непобедимого Александра Усика.

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Усик может появиться в ринге

Украинский чемпион мира вместе с командой поедет на вечер бокса в Эр-Рияд и будет наблюдать за боем с ринг-сайда.

Известный журналист из Великобритании Адам Смит анонсировал выход в ринг Усика после объявления результатов Дюбуа – Паркер, пишет 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

По словам представителя СМИ, украинский боксер повторит фишку Дюбуа после поединка. В декабре 2024-го года Даниэль вышел в ринг после реванша Усика против Тайсона Фьюри. Тогда "Динамит" вызвал украинца на реванш, на который Александр согласился.

Отметим, что Усика такая выходка Дюбуа не впечатлила и была неуместной от британца.

К слову. Летом 2023-го года Усик техническим нокаутом в 9-м раунде победил Дюбуа. Также бой запомнился ударом ниже пояса от британца в 5-м раунде.

Однако сначала Дюбуа нужно провести успешную защиту титула IBF в бою против Паркера. Победитель противостояния Дюбуа – Паркер поборется с Усиком за звание "абсолюта" в хевивейте.