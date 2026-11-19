Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о дружеских отношениях с британским боксером Энтони Джошуа, которого он дважды побеждал на профессиональном ринге.

В интервью Bet it Drives Show украинец признался, что предложил Джошуа поделиться своим боксерским опытом. Сначала британец удивился такому предложению, ведь не понимал, почему Усик хочет помогать сопернику, которого дважды побеждал.

Усик рассказал о дружбе с Джошуа и объяснил, почему решил делиться с ним опытом

Однако Александр пояснил, что таким образом хотел отблагодарить Джошуа за все, что получил благодаря их противостояниям.

Я просто возвращаю то, что ты мне дал после наших боев. Благодаря нашим поединкам ты запустил меня в космос. Я просто хочу по-человечески отблагодарить. Вот и все,

– рассказал Усик.

Украинец также отметил человечность британца и его теплое отношение к своим детям. По словам Александра, Джошуа с удовольствием проводит время с его сыновьями, даже когда должен отдыхать перед тренировками.

Усик вспомнил случай из тренировочного лагеря, когда дети предложили Энтони поиграть в баскетбол. Несмотря на просьбу украинца не беспокоить боксера, Джошуа согласился поиграть в мяч с ребятами.

Я понимаю, что для моих детей это невероятные эмоции. Представьте себе: поиграть в баскетбол с "Эй-Джеем" или просто пообщаться с ним. Я благодарен ему за то тепло, которое он дарит моим сыновьям и людям,

– поделился боксер.

Отметим, что Джошуа также принимал участие в тренировочном процессе Усика в Испании. Кроме того, к предыдущим поединкам британца готовил украинский тренер Егор Голуб.

Напомним, следующий бой Джошуа должен провести против Тайсона Фьюри. Поединок запланирован на 11 декабря в Кардиффе.