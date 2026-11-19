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В інтерв'ю Bet it Drives Show українець зізнався, що запропонував Джошуа поділитися власним боксерським досвідом. Спочатку британець здивувався такій пропозиції, адже не розумів, чому Усик хоче допомагати супернику, якого двічі переміг.

Усик розповів про дружбу з Джошуа та пояснив, чому вирішив ділитися з ним досвідом

Однак Олександр пояснив, що таким чином хотів віддячити Джошуа за все, що отримав завдяки їхнім протистоянням.

Я просто повертаю те, що ти мені дав після наших боїв. Завдяки нашим поєдинкам ти запустив мене в космос. Я просто хочу по-людськи віддячити. Ось і все– розповів Усик.

Українець також відзначив людяність британця та його тепле ставлення до своїх дітей. За словами Олександра, Джошуа охоче проводить час із його синами, навіть коли має відпочивати перед тренуваннями.

Усик пригадав випадок із тренувального табору, коли діти запропонували Ентоні пограти в баскетбол. Попри прохання українця не турбувати боксера, Джошуа погодився покидати м'яч із хлопцями.

Я розумію, що для моїх дітей це неймовірні емоції. Уявіть собі: покидати баскетбольний м'яч з "Ей-Джеєм" або просто поспілкуватися з ним. Я вдячний йому за те тепло, яке він дає моїм синам та людям– поділився боксер.

Зазначимо, що Джошуа також долучався до тренувального процесу Усика в Іспанії. Крім того, до попередніх поєдинків британця готував український тренер Єгор Голуб.

Нагадаємо, наступний бій Джошуа має провести проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок запланований на 11 грудня в Кардіффі.