Ф'юрі виступив проти бою із Джошуа

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За словами Ф'юрі-старшого, його найбільше турбує реакція вболівальників на підсумок поєдинку. Про це повідомляє talkSPORT.

Джон Ф'юрі виступив проти бою свого сина з Джошуа

Він вважає, що поразка може психологічно зламати будь-кого з бійців.

Я сподіваюся, що цей бій ніколи не відбудеться. Той, хто програє, зазнає такого шквалу критики та кпинів, що просто не зможе з цим впоратися. Навіть якщо обидва зараз перебувають не у своїй найкращій формі, вони все одно володіють величезною силою і все ще можуть завдати шкоди один одному. І справді не хочеться бачити, як будь-хто з них після того, як був великим чемпіоном, стане об'єктом для глузувань– заявив Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, що довгоочікуваний бій між Ф'юрі та Джошуа офіційно запланований на 11 грудня. Поєдинок, на який фанати чекали понад десять років, має відбутися в Кардіффі (Уельс) на стадіоні Principality. На кону стоятимуть титул WBA Super у суперважкій вазі, а також символічний спеціальний пояс "Битва за Британію". Пряму трансляцію події проведе стрімінгова платформа Netflix.

Раніше скептично щодо цього поєдинку висловився й американський важковаговик Деонтей Вайлдер. Він зазначив, що сумнівається в тому, чи вийде взагалі ця пара у ринг, проте в разі проведення бою віддає перевагу Джошуа нокаутом у пізніх раундах.