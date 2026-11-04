Фьюри выступил против боя с Джошуа

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По словам Фьюри-старшего, его больше всего беспокоит реакция болельщиков на исход поединка. Об этом сообщает talkSPORT.

Джон Фьюри выступил против боя своего сына с Джошуа

Он считает, что поражение может психологически сломить любого из бойцов.

Я надеюсь, что этот бой никогда не состоится. Тот, кто проиграет, подвергнется такому шквалу критики и насмешек, что просто не сможет с этим справиться. Даже если оба сейчас находятся не в лучшей форме, они все равно обладают огромной силой и по-прежнему могут нанести друг другу вред. И действительно не хочется видеть, как кто-либо из них, бывший большим чемпионом, станет объектом насмешек– заявил Джон Фьюри.

Напомним, что долгожданный бой между Фьюри и Джошуа официально запланирован на 11 декабря. Поединок, которого фанаты ждали более десяти лет, должен состояться в Кардиффе (Уэльс) на стадионе "Principality". На кону будут стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, а также символический специальный пояс "Битва за Британию". Прямую трансляцию события проведет стриминговая платформа Netflix.

Ранее скептически об этом поединке высказался и американский тяжеловес Деонтей Уайлдер. Он отметил, что сомневается в том, выйдет ли эта пара вообще на ринг, однако в случае проведения боя отдает предпочтение Джошуа нокаутом в поздних раундах.