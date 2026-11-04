В США заявили, что бой Фьюри – Джошуа не состоится

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По его мнению, активная промокампания еще не гарантирует проведения боя. Об этом сообщает Boxing News.

Уайлдер выразил сомнение в том, что бой Фьюри – Джошуа состоится, но назвал своего фаворита

По словам Уайлдера, ситуация вокруг предстоящего противостояния вызывает у него подозрения.

Не думаю, что этот бой состоится. Я видел, что они уже занимаются его промоушеном и всем остальным, но даже со стороны Джошуа все это выглядит очень подозрительно. Я давно имею дело с этими людьми и знаю, как они работают. Я удивлюсь, если поединок все-таки состоится. Но если это произойдет, то, на мой взгляд, Джошуа победит по очкам или нокаутом в одном из поздних раундов. Думаю, это будет нокаут в одиннадцатом раунде– сказал он.

Напомним, что противостояние Фьюри и Джошуа запланировано на 11 декабря. Поединок должен состояться на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс).

На кону будет стоять вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе, а также символический пояс "Битва за Британию". Трансляцию боя для зрителей по всему миру планируют обеспечить через стриминговую платформу Netflix.

Оба британца подходят к противостоянию после победных выступлений. Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу, а Фьюри одержал победы над Махмудовым и Вахом.

В свою очередь, Александр Усик ранее оценил шансы британцев как равные, отметив, что это противостояние должно определить "единственного короля Великобритании".