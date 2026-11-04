У США заявили, що бій Ф'юрі – Джошуа не відбудеться

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На його думку, активна промокампанія ще не гарантує проведення бою. Про це повідомляє Boxing News.

Вайлдер засумнівався, що бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться, але назвав свого фаворита

За словами Вайлдера, ситуація навколо майбутнього протистояння викликає в нього підозри.

Не думаю, що цей бій відбудеться. Я бачив, що вони вже займаються його промоцією та всім іншим, але навіть з боку Джошуа все це виглядає дуже підозріло. Я давно маю справу з цими людьми й знаю, як вони працюють. Я здивуюся, якщо поєдинок таки відбудеться. Але якщо це станеться, то, на мою думку, Джошуа переможе за очками або нокаутом в одному з пізніх раундів. Думаю, це буде нокаут в одинадцятому раунді– сказав він.

Нагадаємо, протистояння Ф'юрі та Джошуа заплановане на 11 грудня. Поєдинок має відбутися на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс).

На кону стоятиме вакантний титул WBA Super у надважкій вазі, а також символічний пояс Battle of Britain. Трансляцію бою для глядачів у всьому світі планують забезпечити через стримінгову платформу Netflix.

Обидва британці підходять до протистояння після переможних виступів. Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі здобув перемоги над Махмудовим та Вахом.

Своєю чергою, Олександр Усик раніше оцінив шанси британців як рівні, зазначивши, що це протистояння має визначити "єдиного короля Великої Британії".