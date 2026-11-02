Усик визначився з фаворитом бою Ф'юрі – Джошуа

Adv

На думку Усика, шанси боксерів на перемогу рівні. Про це він розповів в інтерв'ю для DAZN.

Усик назвав бій Ф'юрі – Джошуа битвою за звання єдиного короля Британії

Поєдинок між Ф'юрі та Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі (Уельс). На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Слухайте, це буде хороший бій. Тут шанси 50 на 50. Фани чекали на цей поєдинок років десять. Це ж дві великі зірки Великої Британії. Усі вболівальники у світі хочуть побачити цей бій, і я теж. Я хочу подивитися цей поєдинок, адже він визначить єдиного короля Британії– заявив Усик.

Очікується, що вечір боксу також матиме насичений андеркард. Серед потенційних учасників попередньої програми називають колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера та австралійця Джея Опетаю.

За попередньою інформацією, трансляція шоу відбудеться на Netflix. Вихід головних учасників у ринг орієнтовно запланований на 03:00 12 грудня за київським часом.

Цікаво, що контракт на бій не передбачає обов'язкового реваншу. Тож результат протистояння може мати особливе значення для подальшої кар'єри обох британців.