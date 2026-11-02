Усик определился с фаворитом боя Фьюри – Джошуа

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По мнению Усика, шансы боксеров на победу равны. Об этом он рассказал в интервью DAZN.

Усик назвал бой Фьюри – Джошуа битвой за звание единого короля Британии

Поединок между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). На кону будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.

Послушайте, это будет хороший бой. Здесь шансы 50 на 50. Фанаты ждали этого поединка лет десять. Это же две большие звезды Великобритании. Все болельщики в мире хотят увидеть этот бой, и я тоже. Я хочу посмотреть этот поединок, ведь он определит единственного короля Британии– заявил Усик.

Ожидается, что вечер бокса также будет иметь насыщенный андеркард. Среди потенциальных участников предварительной программы называют бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера и австралийца Джея Опетаю.

По предварительной информации, трансляция шоу состоится на Netflix. Выход главных участников на ринг ориентировочно запланирован на 03:00 12 декабря по киевскому времени.

Интересно, что контракт на бой не предусматривает обязательного реванша. Поэтому результат противостояния может иметь особое значение для дальнейшей карьеры обоих британцев.