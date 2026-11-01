Боксер, який вів переговори з Усиком, отримав суперника на шоу Ф'юрі – Джошуа

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Про це повідомив відомий інсайдер та журналіст Ден Рафаель у соцмережі X. За його інформацією, сторони вже узгодили всі ключові умови для проведення поєдинку, проте офіційний контракт наразі залишається непідписаним.

Вайлдер та Опетая погодили поєдинок

Очікується, що гучне протистояння стане частиною грандіозного вечора боксу в Кардіффі (Уельс), який відбудеться 11 грудня на стадіоні Principality. Головною подією цього шоу буде довгоочікуваний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, на кону якого стоятимуть титул WBA Super та спеціальний пояс "Битва за Британію".

Для американця Деонтея Вайлдера цей поєдинок є шансом повернутися в еліту після того, як його попередні переговори з Олександром Усиком завершилися невдачею. Свій останній бій "Бронзовий бомбардувальник" провів у квітні, здобувши непросту перемогу над Дереком Чісорою роздільним рішенням суддів.

Австралієць Джей Опетая востаннє виходив у ринг у вересні цього року, захистивши свій статус непереможного боксера завдяки перемозі технічним нокаутом у дев'ятому раунді над Ноелем Мікаеляном.