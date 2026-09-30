Впрочем, еще до официального анонса вокруг предстоящей встречи точилось немало споров. Неоднократно появлялась информация, что бой могут отменить, а сама пресс-конференция не состоится по ряду причин. Как прошла первая совместная встреча Джошуа и Фьюри перед ожидаемым противостоянием, расскажет 24 Канал.

Как прошла первая дуэль взглядов Фьюри и Джошуа

Одним из гостей пресс-конференции стал бывший чемпион мира Леннокс Льюис.

Леннокс Льюис / Фото Getty Images

Мероприятие открыл легендарный Майкл Баффер.

Майкл Баффер / Фото Getty Images

Также выступил организатор боя Турки Аль-Шейх, который рассказал о проблемах со здоровьем, беспокоивших его в последние месяцы и неоднократно становившихся темой обсуждений в СМИ. В то же время он подчеркнул, что для него принципиально важно провести этот поединок в ближайшее время.

Поскольку Фьюри в своих социальных сетях неоднократно оказывал давление на Джошуа, а между командами возникали разногласия относительно места проведения боя, казалось, что их отношения несколько обострились. Впрочем, по крайней мере сама пресс-конференция началась на позитивной ноте и прошла в довольно непринужденной и шутливой атмосфере.

Первая дуэль взглядов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа / Фото Getty Images

Даже традиционная дуэль взглядов на этот раз обошлась без провокаций. Несмотря на некоторую напряженность, ощущавшуюся накануне встречи, и привычную для Фьюри склонность подразнить соперников, на этот раз все прошло довольно спокойно. Боксеры обменялись несколькими репликами, однако, судя по атмосфере и реакциям обоих, они не носили оскорбительного характера.

Напомним, что боксеры встретятся на ринге и сразятся за вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе. Эксклюзивные права на трансляцию этого боксерского шоу по всему миру получил стриминговый сервис Netflix.