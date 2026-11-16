Вокруг потенциального суперфайта непобедимых боксеров Александра Усика и Дэвида Бенавидеса обстановка становится все более напряженной. Американец подогревает интерес к предстоящему противостоянию своими неоднозначными заявлениями.

В эфире DAZN Бенавидеса попросили составить список пяти лучших боксеров планеты, независимо от весовой категории. Выбор места для Александра Усика удивил многих.

Кто лучший боксер мира по версии Бенавидеса

На пятое место Дэвид поставил своего соотечественника Райана Гарсию, который является чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе.

Четвертое место американец отдал непобедимому японцу Наоя Иноуэ, который был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе, а теперь владеет тремя поясами в более тяжелом дивизионе.

На третьей ступеньке в рейтинге Бенавидеса – Теренс Кроуфорд, дважды абсолютный чемпион мира, выигравший все свои 42 поединка.

Условное "серебро" рейтинга у Александра Усика, а "золото" Дэвид, конечно же, отдал себе. Таким образом он позиционирует свой потенциальный бой с украинцем как дуэль двух лучших боксеров планеты.

Когда Бенавидес сразится с Усиком

Судьба этого противостояния пока зависит от того, как Александр планирует вернуться в крузервейт. Для того чтобы выйти на Бенавидеса, ему сначала нужно завоевать вакантный пояс IBF.

У самого Дэвида запланировано два боя: 5 декабря он сразится с Михалом Чеслаком, а затем хочет встретиться с Джеем Опетаей.

По словам американца, дуэль с Усиком стоит ожидать не раньше сентября 2027 года.