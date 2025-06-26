Звезда сборной Украины по футболу похвастался взрывной тренировкой по боксу: эффектное видео

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко продемонстрировал свои умения не только на футбольном поле. Игрок имеет прекрасные навыки по боксу.

В своем инстаграме Александр Зинченко выложил несколько коротких видео с боксерской тренировки. У украинского футболиста хорошая работа ног и мощные удары, сообщает 24 Канал.

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Боксерская тренировка Зинченко

Также защитник "канониров" довольно хорошо уклоняется от ударов и работает в обороне. Зинченко потренировался с тренером на свежем воздухе на фоне невероятной природы.

В сезоне-2024/2025 Зинченко принял участие в 23-х матчах Арсенала, в которых отметился голом и ассистом. Сейчас вокруг Александра ходит немало слухов относительно вероятного трансфера из лондонского клуба. Украинца активно сватают в итальянский Милан.

Хотя в то же время есть много слухов, что "россонери" не дойдут до официального оформления трансфера Зинченко и уже даже положила глаз на другого украинца Виталия Миколенко из Эвертона. Контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до конца июня 2026 года.