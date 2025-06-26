У своєму інстаграмі Олександр Зінченко виклав декілька коротких відео із боксерського тренування. В українського футболіста хороша робота ніг та потужні удари, повідомляє 24 Канал.

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Боксерське тренування Зінченка

Також захисник "канонірів" доволі гарно ухиляється від ударів та працює в обороні. Зінченко потренувався із тренером на свіжому повітрі на фоні неймовірної природи.

У сезоні-2024/2025 Зінченко взяв участь у 23-х матчах Арсенала, у яких відзначився голом і асистом. Наразі навколо Олександра шириться чимало чуток щодо ймовірного трансферу із лондонського клубу. Українця активно сватають в італійський Мілан.

Хоча водночас є багато чуток, що "россонері" не дійдуть до офіційного оформлення трансферу Зінченка та вже навіть поклала око на іншого українця Віталія Миколенка із Евертона. Контракт Зінченка із Арсеналом розрахований до кінця червня 2026 року.