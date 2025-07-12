"На одном уровне": украинский тренер приравнял Усика с легендой бокса

Уже 19 июля болельщики увидят возвращение в ринг Александра Усика. Украинский чемпион мира даст реванш Даниэлю Дюбуа.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, а сам реванш состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский высказал свое мнение об Александре Усике, пишет 24 Канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Усика поставили в один ряд с Али?

Наставник вспомнил два поединка Усика против Тайсона Фьюри. Лоевский отметил, что первый бой был очень напряженным, за то в реванше Александр хорошо подготовился и победил.

Тренер рассказал, как Усик делал первые шаги в тяжелом весе во время отбора на Олимпийские игры-2008 в Пекин, хотя не дотягивал до этой весовой категории. Лоивский отметил мудрость Александра, его подвижности в ринге, которое сыграло ключевую роль в его проведенных боях.

Леонид Лоивский поставил Усика в один ряд с легендарным Мухаммедом Али, с которым Александр родился в один день – 17 января. Именно Али является кумиром украинского чемпиона.

Относительно профессионального бокса, то Усик показал себя здесь с лучшей стороны. В мире очень сильно уважают Фьюри и Джошуа, а Саша их по два раза уже побеждал. Ну и сейчас он стоит на одном уровне с Мохаммедом Али, ведь дважды стал абсолютным чемпионом мира,

– заявил экс-тренер сборной.

Отметим, что Усик уже владел титулом "абсолюта" в королевском весе после первой победы над Фьюри (в мае прошлого года). Однако быстро потерял после того, как отказался от чемпионского пояса IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа. Уже 19 июля Александр может вернуть себе это высокое звание.

Для украинца этот поединок станет 24-м в профессионалах и предпоследним в карьере. Добавим, что Усик и Дюбуа набрали отличную форму перед реваншем.