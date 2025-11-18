"Может быть трагический конец": Усика призвали немедленно уйти на пенсию

В понедельник, 17 ноября, появилась информация об отказе Александра Усика от чемпионского пояса по версии WBO. После чего известный американский тренер Тедди Атлас высказался о будущей карьере непобедимого украинца.

Боксерский аналитик считает, что Александру Усику следует вешать перчатки на гвоздь и идти отдыхать на заслуженную пенсию. Тедди Атлас добавил, что украинец достиг в боксе всего, что только мог, поэтому ему стоит вовремя закончить профессиональную карьеру, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

Интересно узнать Усик рассказал, какой бой мечтал провести

Что Атлас порекомендовал Усику?

Американский наставник рассказал, что в своей жизни видел немало несчастливых финалов в карьерах боксеров. Этот список может пополнить Александр, если вовремя не попрощается с профи-рингом.

Усику пора завершать... Я насмотрелся слишком много печальных финалов. Я помню историю Мухаммеда Али, видел других бойцов, которые получали меньше внимания, но их последние бои были... это может быть трагический конец. Усик уже создал идеальный сюжет, и важно поставить красивую точку,

– заявил Атлас.

Тедди признался, что хочет увидеть счастливое окончание карьеры Усика, путь которого сравнил с невероятным фильмом. Атлас заметил, что Усик своими выступлениями вдохновил многих людей в разных сферах деятельности.

Отметим, что после отказа Усика от титула, новым чемпионом мира по версии WBO стал Фабио Уордли. До такого поворота событий британец был обязательным претендентом на бой против Александра.

Какие последние новости об Александре Усике?

Усик после сознательного отказа от титула потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Пока неизвестно, кто же в таком случае будет следующим соперником Александра.

Украинский боксер уже начал подготовку к новому поединку, а в его лагерь присоединялся Энтони Джошуа, который 19 декабря проведет встречу с Джейком Полом.

В СМИ было немало информации о боксерах, которые бросали вызов непобедимому украинцу. Среди них были Агит Кабаел, Дерек Чисора, Мозес Итаума. Правда, ранее Александр уверял, что не будет боксировать против "Нового Майка Тайсона".

Также были инсайды о трилогии с Джошуа или Тайсоном Фьюри, которого Усик отправил на пенсию.

Напомним, что Усик недавно сообщил, что продолжать карьеру до 41-го года.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", – сказал Усик в комментарии Украина Сейчас.

