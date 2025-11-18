"Може бути трагічний кінець": Усика закликали негайно піти на пенсію

У понеділок, 17 листопада, з'явилась інформація про відмову Олександра Усика від чемпіонського поясу за версією WBO. Після чого відомий американський тренер Тедді Атлас висловився про майбутню кар'єру непереможного українця.

Боксерський аналітик вважає, що Олександру Усику слід вішати рукавички на цвях та йти відпочивати на заслужену пенсію. Тедді Атлас додав, що українець досягнув у боксі усього, що тільки міг, тому йому варто вчасно закінчити професійну кар'єру, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Цікаво дізнатись Усик розповів, який бій мріяв провести

Що Атлас порекомендував Усику?

Американський наставник розповів, що у своєму житті бачив чимало нещасливих фіналів у кар'єрах боксерів. Цей список може поповнити Олександр, якщо вчасно не попрощається із профі-рингом.

Усику час завершувати… Я надивився занадто багато сумних фіналів. Я пам’ятаю історію Мухаммеда Алі, бачив інших бійців, які отримували менше уваги, але їхні останні бої були... це може бути трагічний кінець. Усик уже створив ідеальний сюжет, і важливо поставити красиву крапку,

– заявив Атлас.

Тедді зізнався, що хоче побачити щасливе закінчення кар'єри Усика, шлях якого порівняв із неймовірним фільмом. Атлас зауважив, що Усик своїми виступами надихнув багатьох людей у різних сферах діяльності.

Відзначимо, що після відмови Усика від титулу, новим чемпіоном світу за версією WBO став Фабіо Вордлі. До такого повороту подій британець був обов'язковим претендентом на бій проти Олександра.

Які останні новини про Олександра Усика?

Усик після свідомої відмови від титулу втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Наразі невідомо, хто ж у такому випадку буде наступним суперником Олександра.

Український боксер вже розпочав підготовку до нового двобою, а у його табір доєднувався Ентоні Джошуа, який 19 грудня проведе зустріч із Джейком Полом.

У ЗМІ було чимало інформації про боксерів, які кидали виклик непереможному українцю. Серед них були Агіт Кабаєл, Дерек Чісора, Мозес Ітаума. Щоправда, раніше Олександр запевняв, що не буде боксувати проти "Нового Майка Тайсона".

Також були інсайди про трилогії із Джошуа чи Тайсоном Ф'юрі, якого Усик відправив на пенсію.

Нагадаємо, що Усик нещодавно повідомив, що продовжувати кар'єру до 41-го року.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – сказав Усик у коментарі Україна Сейчас.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!