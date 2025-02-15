Внук легенды бокса уступил в андеркарде боя Беринчик – Дэвис

В Нью-Йорке состоялся выдающийся вечер бокса главным событием которого, стал бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом. В андеркарде мегафайта провел свой бой Нико Уолш Али, внук легендарного Мухаммеда Али.

Американский боксер дрался со своим соотечественником Хуаном Карлосом Гуэррерой. Бой состоялся в средней весовой категории, сообщает 24 канал.

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Али второй раз проиграл в карьере

Поединок между Ником Уолшем Али и Хуаном Гуэррерой длился все 10 раундов. Победителя боя определили судьи. Один судья оценил внука Мухаммеда Али – 58:56. Двое других отдали предпочтение сопернику 56:58.

Результаты объявления боя: смотрите видео

В итоге Нико Уолш Али проиграл земляку раздельным решением судей. Внук легенды бокса во второй раз проиграл в своей карьере. Всего американец провел 14 боев – 11 побед, из которых 5 нокаутом.

Впервые Нико Уолш Али проиграл в 2023 году. Тогда внук легендарного Мухаммеда Али уступил Сону Акале.