Бой Альварес – Амосов: где и когда смотреть

В воскресенье, 10 мая, украинский боец Ярослав Амосов проведет свой второй поединок в UFC. В прошлом году он успешно дебютировал в промоушене, одолев американца Нила Магни уже в первом раунде удушающим приемом.

Амосов на этот раз выйдет на бой в рамках турнира UFC 328 в Ньюарке, США. Где можно будет смотреть поединок, расскажет 24 Канал.

Где смотреть бой Альварес – Амосов?

Его соперником станет испанец Хоэль Альварес. Бой пройдет в полусреднем весе (до 77,1 килограмма).

На счету 32-летнего Амосова – 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА).

Альварес, которому 33 года, имеет в списке 23 победы и 3 поражения. Испанец выступает в UFC с 2019 года, проведя 10 боев, из которых 8 завершил победой (7 досрочно) и потерпев 2 поражения.

Прямую трансляцию поединка Альварес – Амосов в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Ориентировочное время начала боя по киевскому времени около 03:00.

Кто такой Ярослав Амосов?

Украинский боец смешанных единоборств (MMA), известен как бывший чемпион Bellator в полусреднем весе и многократный чемпион мира по боевому самбо. Сейчас он выступает в самой престижной мировой лиге – UFC. На протяжении своей карьеры он удерживал одну из самых длинных серий побед в профессиональном MMA, одержав 27 побед подряд.