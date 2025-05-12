Непобежденный "Охотник" высказался о бое с "Канело", сравнив себя с Усиком

Осенью этого года Теренс Кроуфорд сразится против Сауля Альвареса. Американский боксер попытается лишить мексиканца звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

"Охотник" высказался относительно боя против "Канело". Непобежденный Кроуфорд отметил важность поединка для него, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Кроуфорд о бое с Альваресом

Теренс Кроуфорд, говоря о бое против Сауля Альвареса, вспомнил поединки Александра Усика с Тайсоном Фьюри и сравнил себя с первым. Американец отметил, что "Цыганский король" был больше украинца, но не выиграл ни одного боя.

По словам "Охотника", бой против Альвареса станет апогеем его карьеры. Кроуфорд заявил, что для этого он работал долгое время.

Это будет все, над чем я упорно работал на протяжении всей моей карьеры, когда в один момент, в один вечер бокса все увидят, как великий Теренс Кроуфорд делает что-то неслыханное и немыслимое,

– сказал Кроуфорд.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе (США). Официальная дата проведения поединка – 12 сентября 2025 года.

Ранее Энтони Джошуа поделился мыслями относительно боя Кроуфорд – Альварес. Бывший чемпион мира заявил, что боксеры имеют равные шансы на победу.