Энтони Джошуа поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. В частности, бывший чемпион мира назвал фаворита противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Неоднозначный прогноз от Джошуа

Эй Джей заявил, что с нетерпением ждет, чтобы посмотреть адский мегафайт между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. По его мнению, "Охотнику", есть что доказывать ведь он впервые будет драться во втором среднем весе.

Энтони Джошуа рассказал, кому отдаст предпочтение в бою между мексиканским чемпионом и американским боксером. По словам экс-чемпиона мира, шансы равны у обоих бойцов.

Я не знаю. Когда Кроуфорд дрался в последнем бою с Мадримовым, мне кажется, что он был не тем Теренсом, которого мы все ждали. Но есть другая сторона Кроуфорда. Я не знаю, здесь шансы 50 на 50. Давайте оценим так, потому что я не могу.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года. "Канело" и "Охотник" встретятся в битве в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.

Ранее Сауль Альварес высказался о Теренсе Кроуфорде. Абсолютный чемпион мира неожиданно похвалил своего будущего соперника.