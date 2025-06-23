Альварес толкнул Кроуфорда на битве взглядов: зажигательное видео

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд сошлись в очередной дуэли взглядов. Если первые две прошли без инцидентов, то здесь первыми не выдержали эмоции у Канело.

22 июня титулованные боксеры провели уже третью очную встречу накануне лобового противостояния. Уже с первых секунд дуэли взглядов было видно напряжение между бойцами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Третья дуэль взглядов Альварес – Кроуфорд

Очная встреча была недолгой. Канело толкнул соперника, после чего Теренс хотел ответить чем-то зажигательному мексиканцу, но в их противостояние вмешался Дэйна Уайт и охрана.

Видео дуэли взглядов Альварес – Кроуфорд

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд примет "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе 13 сентября 2025 года. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет Канело.

Также триумфатор противостояния станет обладателем самого дорогого в истории пояса журнала The Ring.

Справка. Бой Альварес – Кроуфорд в прямом эфире покажет Netflix.

Для Теренса этот поединок станет 42-м на профи-ринге. В предыдущих поединках "Охотник" одерживал победы (31 – нокаутом). Зато Альварес проведет свой 68-й поединок в профессионалах: 63 победы (39 – нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.