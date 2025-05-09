"Я изменил свое мнение": известный тренер сделал прогноз на сумасшедший мегафайт года

Сауль Альварес недавно победил Уильяма Скалла и во второй раз стал асболютным чемпионом мира. Теперь мексиканского боксера ждет новый и большой вызов в профессиональном ринге.

"Канело" сразится против непобежденного Теренса Кроуфорда. Тренер Роберт Гарсия поделился мыслями относительно адской битвы между звездными боксерами, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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На чьей стороне Гарсия

Американский боксер назвал победителя боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Гарсия заявил, что он всегда думал, что "Канело" будет большим и сильным, но он сейчас выбирает "Охотника".

Роберт Гарсия отметил, что в этом противостоянии победит американский боксер. Ведь Кроуфорд талантливый и в целом сильный боец, который прекрасно работает ногами и имеет в запасе отличные комбинации.

Если посмотреть на них, он на самом деле выше. Теперь я склоняюсь к Теренсу. Я изменил свое мнение. Я думаю, что "Канело" выглядел слишком медленным, неуверенным, нанося по одному удару за раз (о бое "Канело" против Скалла – 24 канал). Я не думаю, что этого будет достаточно, чтобы победить Кроуфорда. Теренс слишком быстрый, слишком сильный и хороший,

– сказал Гарсия.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, как главное событие шоу. Официальная дата проведения боя – 12 сентября 2025 года.

Ранее Самсон Левкович поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. Промоутер считает, что этот бой станет завершением карьеры для звездного "Канело".