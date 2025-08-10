Фанаты бокса в этом году смогут увидеть еще один зрелищный бой. Сауль Альварес сразится против непобежденного Теренса Кроуфорда, который посягнул на чемпионские пояса мексиканца.

Бой между Канело и "Охотником" активно обсуждают в боксерском сообществе. Известный тренер Абель Санчес назвал победителя поединка звездных бойцов, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Кто победит в бою Альварес – Кроуфорд?

Мексиканский специалист считает, что Сауль Альварес победит в бою против Теренса Кроуфорда. По его мнению, Канело будет бить "Охотника", а он потеряет силы и будет сдавать в конце поединка.

Абель Санчес отметил, что все последние бои уже после пятого или шестого раунда превращались в спарринг для Альвареса. Тренер подчеркнул, что Канело бьет и не боится, что соперник может ответить.

Бросает осторожность за борт и именно так он травмирует соперников. Думаю, именно это и произойдет в этом бою. Не думаю, что Канело, Эдди Рейносо или Чепо будут рисковать, что Кроуфорд рассечет себе лицо или пропустит неправильный удар из-за того, что будет двигаться медленнее, чем нужно. Они умнее этого. Делают все, что нужно,

– сказал Санчес.

Отметим, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года. Боксеры встретятся в адской битве в Лас-Вегасе.

