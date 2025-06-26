Адское противостояние года между Канело и "Охотником" бурно обсуждают в боксерском сообществе. В частности, Кроуфорд высказался относительно будущего боя против Альвареса, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Турки приоткрыл завесу возможного окончания карьеры непобедимого "Охотника"

Кроуфорд о бое с Альваресом

Теренс Кроуфорд рассказал, что его удары, а именно их сила, могут создать большие проблемы для Сауля Альвареса. Американец также отметил, что не знает,нанесет ли мексиканец удар, который ему придется выдержать.

По словам Кроуфорда, вот именно почему они дерутся, чтобы узнать, кто выдержит удар. Ведь Альваресу тоже нужно будет выдерживать удары от "Охотника".

Я знаю, многие говорят: О, ну он выдержал удары Геннадия Головкина, он выдержал Дмитрия Бивола, все эти удары, все эти бойцы и все такое. Но я верю в себя, я верю в свою ударную силу и верю, что правильный удар в правильный момент может нанести большой вред,

– сказал Кроуфорд.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе. Звездные боксеры встретятся в ринге 13 сентября 2025, а на кону будет стоять звание асболютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее появились имена потенциальных соперников Сауля Альвареса после поединка против Теренса Кроуфорда.