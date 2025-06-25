Сначала подобную информацию сообщил известный боксер Вирджил Ортис. А теперь ее подтвердил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш Шейх, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Турки об окончании карьеры Кроуфорда

Он рассказал о встрече со следующим соперником Кроуфорда, чтобы ударить по рукам относительно будущего продолжения сотрудничества.

"У меня будет большая встреча с Канело, чтобы продлить его контракт; мы хотим, чтобы он остался с нами до выхода на пенсию. Мы обсудим эти вопросы с ним", – рассказал Турки.

Также Турки припомнил слова Теренса во время их встречи в столице Великобритании. Турки Аль-аш Шейх рассказал, что Кроуфорд заявлял, что мегафайт против Канело станет для него последним в профессионалах. Хотя руководитель верит в продолжение карьеры до сих пор непобедимого "Охотника".

Кроуфорд, когда впервые приехал на встречу в Лондон, говорил мне, что это будет его последний бой. Но теперь я вижу в его глазах, что он любит бокс. Нельзя судить о возрасте Кроуфорда, потому что он сосредоточен: он не пьет, много тренируется, всегда тренируется, сосредоточен и хорошо спит. Я думаю и уверен, что в сентябре нас ждет большой бой. После этого, думаю, оба захотят еще больше,

– сказал Турки.

Сам Теренс оценил свое возможное окончание карьеры. Кроуфорд не дал четкого ответа, заинтриговав поклонников бокса.

Напомним, что за спиной Кроуфорда уже 41 подряд победный бой, 31-н из которых заканчивался нокаутом для соперников.