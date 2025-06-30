Антонио Тарвер поделился ожиданиями от боя Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира назвал победителя предстоящего противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на K.O. Artist Sports.

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Прогноз от Тарвера

Антонио Тарвер заявил о том, если Сауль Альварес будет иметь подобную форму, как в боях против Скалла, Мунгии, то он проиграет Теренсу Кроуфорду. По его мнению, Канело в предыдущих поединках не хватало активности.

Тарвер отметил, что у "Охотника" останутся шансы, если даже Альварес снова будет в невероятной форме. По словам Антонио, Теренс Кроуфорд один из самых талантливых боксеров современности.

Теренсу придется привыкнуть к той силе. Если он сможет выдержать удары Канело – он выиграет этот бой,

– сказал Тарвер.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года. Боксеры встретятся в адской битве на арене "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе.

Ранее Шакур Стивенсон сделал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Боксер сделал ставку на своего земляка.