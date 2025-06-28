"Может быть не готовым": известный промоутер сделал прогноз на безумную битву года

В 2025 году должно состояться немало зрелищных поединков. В одном из них Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда, защищая титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

В боксерском сообществе активно обсуждается бой Альварес – Кроуфорд. Известный промоутер Боб Арум назвал победителя адской битвы, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Прогноз Арума на бой Альварес – Кроуфорд

Боб Арума считает, что Теренс Кроуфорд одолеет Сауля Альвареса. Более того, это будет убедительная победа американского боксера – нокаутом или единогласным решением судей.

Промоутер отметил, что люди не понимают о том, что Канело очень сильно сдал. Это касается последних нескольких поединков мексиканского боксера.

Теренс имеет все необходимое для победы. Он может начать бой как правша, а потом переключиться на левую руку – к этому Канело может быть не готов. Это уже не тот Альварес, который был несколько лет назад,

– сказал Арум.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года. Боксеры встретятся в адской битве в Лас-Вегасе.

Ранее сообщали, что стало известно, с кем может подраться Сауль Альварес после поединка против Теренса Кроуфорда.