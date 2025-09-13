Укр Рус
Это два чемпиона, – Фьюри назвал победителя адской битвы века
13 сентября, 16:17
2

Это два чемпиона, – Фьюри назвал победителя адской битвы века

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Тайсон Фьюри назвал победителя боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
  • Альварес будет защищать титулы WBO, WBC, WBA и IBF, тогда как Кроуфорд впервые будет соревноваться в этой весовой категории.

Уже через считанные часы состоится грандиозный вечер бокса. В главном поединке Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда.

Тайсон Фьюри высказался о бое Альварес – Кроуфорд. "Цыганский король" назвал победителя мегафайта века, сообщает 24 канал со ссылкой на London Evening Standart.

Альварес или Кроуфрод: кто победит?

Тайсон Фьюри отметил, что это бой между двумя весовыми категориями. Бывший чемпион мира подчеркнул, что Сауль Альварес боец среднего веса, тогда как Теренс Кроуфорд – полусреднего дивизиона.

"Цыганский король" выбрал победителем боя Канело. Фьюри заметил, что будет отличный поединок, а на его кону не только титулы, а также гордость обоих боксеров.

Это два чемпиона, которым я желаю всего наилучшего. Они будут развлекать публику и обеспечивать свои семьи – вот в чем суть бокса,
– сказал Фьюри.

Напомним, что Сауль Альварес будет защищать титулы WBO, WBC, WBA и IBF во втором среднем весе. Теренс "Охотник" Кроуфорд впервые выступит в этой весовой категории.

Какая есть информация есть о бое Альварес – Кроуфорд?

  • Вечер бокса в ночь с 13 на 14 сентября начнется ориентировочно в 3-4:00 по киевскому времени. Боксерское событие будет принимать "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.

  • Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели церемонию взвешивания перед боем. Оба боксера показали одинаковый вес – 75,96 килограмма.

  • Майк Тайсон назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд. "Железный Майк" склоняется к победе Канело.