Тайсон Фьюри высказался о бое Альварес – Кроуфорд. "Цыганский король" назвал победителя мегафайта века, сообщает 24 канал со ссылкой на London Evening Standart.
Альварес или Кроуфрод: кто победит?
Тайсон Фьюри отметил, что это бой между двумя весовыми категориями. Бывший чемпион мира подчеркнул, что Сауль Альварес боец среднего веса, тогда как Теренс Кроуфорд – полусреднего дивизиона.
"Цыганский король" выбрал победителем боя Канело. Фьюри заметил, что будет отличный поединок, а на его кону не только титулы, а также гордость обоих боксеров.
Это два чемпиона, которым я желаю всего наилучшего. Они будут развлекать публику и обеспечивать свои семьи – вот в чем суть бокса,
– сказал Фьюри.
Напомним, что Сауль Альварес будет защищать титулы WBO, WBC, WBA и IBF во втором среднем весе. Теренс "Охотник" Кроуфорд впервые выступит в этой весовой категории.
Какая есть информация есть о бое Альварес – Кроуфорд?
Вечер бокса в ночь с 13 на 14 сентября начнется ориентировочно в 3-4:00 по киевскому времени. Боксерское событие будет принимать "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели церемонию взвешивания перед боем. Оба боксера показали одинаковый вес – 75,96 килограмма.
Майк Тайсон назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд. "Железный Майк" склоняется к победе Канело.