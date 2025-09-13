Тайсон Фьюри высказался о бое Альварес – Кроуфорд. "Цыганский король" назвал победителя мегафайта века, сообщает 24 канал со ссылкой на London Evening Standart.

Альварес или Кроуфрод: кто победит?

Тайсон Фьюри отметил, что это бой между двумя весовыми категориями. Бывший чемпион мира подчеркнул, что Сауль Альварес боец среднего веса, тогда как Теренс Кроуфорд – полусреднего дивизиона.

"Цыганский король" выбрал победителем боя Канело. Фьюри заметил, что будет отличный поединок, а на его кону не только титулы, а также гордость обоих боксеров.

Это два чемпиона, которым я желаю всего наилучшего. Они будут развлекать публику и обеспечивать свои семьи – вот в чем суть бокса,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Сауль Альварес будет защищать титулы WBO, WBC, WBA и IBF во втором среднем весе. Теренс "Охотник" Кроуфорд впервые выступит в этой весовой категории.

Какая есть информация есть о бое Альварес – Кроуфорд?