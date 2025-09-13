Тайсон Ф'юрі висловився про бій Альварес – Кроуфорд. "Циганський король" назвав переможця мегафайту століття, повідомляє 24 канал із посиланням на London Evening Standart.

Альварес чи Кроуфрод: хто переможе?

Тайсон Ф'юрі наголосив, що це бій між двома ваговими категорія. Колишній чемпіон світу підкреслив, що Сауль Альварес боєць середньої ваги, тоді як Теренс Кроуфорд – напівсереднього дивізіону.

"Циганський король" обрав переможцем бою Канело. Ф'юрі зауважив, що буде відмінний поєдинок, а на його кону не лише титули, а також гордість обох боксерів.

Це два чемпіони, яким я бажаю усього найкращого. Вони розважатимуть публіку та забезпечуватимуть свої сім'ї – ось у чому суть боксу,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Сауль Альварес захищатиме титули WBO, WBC, WBA та IBF у другій середній вазі. Теренс "Мисливець" Кроуфорд вперше виступить у цій ваговій категорії.

