Олександр Усик не залишився осторонь гучної події. Абсолютний чемпіон світу у хевівейті зробив прогноз на "битву століття" Альварес – Кроуфорд, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Який прогноз зробив Усик на Альварес – Кроуфорд?
Олександр Усик лаконічно висловився про бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Український боксер вважає, що американський боксер переможе Канело.
Усик пояснив, завдяки чому Кроуфорд здолає Альвареса в очному протистоянні. На його думку, Теренс має хороший боксерський інтелект та чимало навичок, аби перемогти Канело.
Я скажу, що Теренс переможе. Дуже розумний боксер, багато вміє в рингу. Альварес, звичайно, більший і потужніший, відмінний боксер. Але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд дебютує у другій середній вазі. Тоді як Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном дивізіону.
Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?
Бій Альварес – Кроуфорд відбудеться в ніч з 13 на 14 вересня. Вечір боксу прийматиме "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі.
На кону протистояння титули WBO, WBC, WBA та IBF у другій середній вазі.
Вечір боксу у Лас-Вегасі почнеться о 4:00 за київським часом. Трансляція відбудеться на стрімінговій платформі Netflix.
Сауль Альварес отримає за бій рекордні 200 мільйонів доларів. Гонорар Теренса Кроуфорда складає 50 мільйонів доларів.