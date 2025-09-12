Пекельна битва між Канело та "Мисливцем" відбудеться у другій середній вазі – до 72,6 кілограма. 24 канал розповідає, що відомо про бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом, статистику боксерів, а також коли та де відбудеться вечір боксу.
Чим легендарний бій Альварес – Кроуфорд?
Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом викликав неабиякий ажіотаж у боксерському світі, і не дарма. Канело є абсолютним чемпіоном світу, тоді як "Мисливець" вперше битиметься у другій середній вазі.
До цього Теренс Кроуфорд підкорив легку, першу напівсередню, напівсередню, першу середню вагову категорію. У двох дивізіонах американський боксер взагалі став абсолютним чемпіоном світу.
Сауль Канело Альварес захищатиме чемпіонські титули WBO, WBA, WBC та IBF у другій середній вазі. А Теренс Кроуфорд спробує підкорити ще один дивізіон у дебютному поєдинку.
Проте на кону Альварес – Кроуфорд не тільки титули, а також репутація боксерів та їхня спадщина у професійному ринзі. Переможець "бою століття" назавджи впише своє ім'я в історії цього виду спорту.
Коли відбудеться бій Альварес – Кроуфорд?
В ніч з 13 на 14 вересня Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда. Бій відбудеться у Лас-Вегасі на арені "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки.
Вечір боксу такого масштабу вперше транслюватиме стримінгова платформа Netflix. Спортивне шоу розпочнеться о 4:00 за київським часом. Головний бій Альварес – Кроуфорд відбудеться не раніше 6:00 за Києвом.
Перед боєм Альварес – Кроуфорд відбудуться поєдинки андеркарду. Зокрема, виступить Сергій Богачук, який вдруге за свою кар'єру битиметься проти Брендона Адамсі.
Розклад андеркарду Альварес – Кроуфорд:
- Каллум Волш – Фернандо Варгас
- Крістіан Мбіллі – Лестар Мартінес
- Мохаммед Алакель – Тревіс Кент Кроуфорд
- Сергій Богачук – Брендон Адамс
- Іван Дичко – Джермейн Франклін
- Реїто Цуцумі – Хав'єр Мартінес
- Султан Альмохамед – Мартін Карабайо
- Стівен Нельсон – Райко Сантана
- Марко Верде – Маркос Осоріо-Бетанкурт
Що відомо про Альвареса та Кроуфорда?
Сауль Альварес за свою кар'єру провів 67 поєдинків – 63 перемоги (39 нокаутом), 2 нічиї та 2 поразки. На рахунку Теренса Кроуфорд 41 бій, у яких американський боксер жодного разу не програвав – 41 звитяга (31 нокаутом).
Канело б'ється у стандартній стійці з лівою рукою уперед, а "Мисливець" є шульгою. Альварес переважає Кроуфорда у зрості на два сантиметри, але розмах рук на користь американця – 188 сантиметрів проти 179.
Сауль Альварес у минулих п'яти боях переміг усіх суперників. Востаннє мексиканець бився проти Вільяма Скалла – 3 травня 2025 року. Канело переміг кубинського боксера одностайним рішенням суддів.
Теренс Кроуфорд в останніх п'яти поєдинках достроково здолав чотирьох опонентів. Перед боєм проти Сауля Альвареса американський боксер зустрівся з Ісраїлом Мадрімовим – 3 серпня 2024 року.
Бій відбувся у першій середній вазі. "Мисливець" продовжив серію без поразок, здолавши узбекистанського боксера одноголосним рішенням суддів, попри доволі конкурентний поєдинок.
Які прогнози на бій?
- Тімоті Бредлі вважає, що Теренс Кроуфорд переможе у бою проти Сауля Альвареса. Колишній чемпіон світу розповів про хід поєдинку, зазначивши, що американець додасть у другій половині бою.
- Антоніо Тарвер наголосив, що Теренс Кроуфорд може перемогти Сауля Альвареса. Проте американському боксеру треба витримати удари від Канело.
- Ерік Моралес ставить на перемогу Теренса Кроуфорда у поєдинку із Саулем Альваресом. Проте, на його думку, у цьому бою може відбутися багато несподіванок.