Пекельна битва між Канело та "Мисливцем" відбудеться у другій середній вазі – до 72,6 кілограма. 24 канал розповідає, що відомо про бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом, статистику боксерів, а також коли та де відбудеться вечір боксу.

Читайте також Рекордні гонорари в історії боксу: скільки зароблять Альварес та Кроуфорд

Чим легендарний бій Альварес – Кроуфорд?

Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом викликав неабиякий ажіотаж у боксерському світі, і не дарма. Канело є абсолютним чемпіоном світу, тоді як "Мисливець" вперше битиметься у другій середній вазі.

До цього Теренс Кроуфорд підкорив легку, першу напівсередню, напівсередню, першу середню вагову категорію. У двох дивізіонах американський боксер взагалі став абсолютним чемпіоном світу.

Сауль Канело Альварес захищатиме чемпіонські титули WBO, WBA, WBC та IBF у другій середній вазі. А Теренс Кроуфорд спробує підкорити ще один дивізіон у дебютному поєдинку.

Проте на кону Альварес – Кроуфорд не тільки титули, а також репутація боксерів та їхня спадщина у професійному ринзі. Переможець "бою століття" назавджи впише своє ім'я в історії цього виду спорту.

Промо бою Альварес – Кроуфорд: дивіться відео

Коли відбудеться бій Альварес – Кроуфорд?

В ніч з 13 на 14 вересня Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда. Бій відбудеться у Лас-Вегасі на арені "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки.

Вечір боксу такого масштабу вперше транслюватиме стримінгова платформа Netflix. Спортивне шоу розпочнеться о 4:00 за київським часом. Головний бій Альварес – Кроуфорд відбудеться не раніше 6:00 за Києвом.

Перед боєм Альварес – Кроуфорд відбудуться поєдинки андеркарду. Зокрема, виступить Сергій Богачук, який вдруге за свою кар'єру битиметься проти Брендона Адамсі.

Розклад андеркарду Альварес – Кроуфорд:

Каллум Волш – Фернандо Варгас

Крістіан Мбіллі – Лестар Мартінес

Мохаммед Алакель – Тревіс Кент Кроуфорд

Сергій Богачук – Брендон Адамс

Іван Дичко – Джермейн Франклін

Реїто Цуцумі – Хав'єр Мартінес

Султан Альмохамед – Мартін Карабайо

Стівен Нельсон – Райко Сантана

Марко Верде – Маркос Осоріо-Бетанкурт

Що відомо про Альвареса та Кроуфорда?

Сауль Альварес за свою кар'єру провів 67 поєдинків – 63 перемоги (39 нокаутом), 2 нічиї та 2 поразки. На рахунку Теренса Кроуфорд 41 бій, у яких американський боксер жодного разу не програвав – 41 звитяга (31 нокаутом).

Канело б'ється у стандартній стійці з лівою рукою уперед, а "Мисливець" є шульгою. Альварес переважає Кроуфорда у зрості на два сантиметри, але розмах рук на користь американця – 188 сантиметрів проти 179.

Сауль Альварес у минулих п'яти боях переміг усіх суперників. Востаннє мексиканець бився проти Вільяма Скалла – 3 травня 2025 року. Канело переміг кубинського боксера одностайним рішенням суддів.

Альварес – Скалл: дивіться відео

Теренс Кроуфорд в останніх п'яти поєдинках достроково здолав чотирьох опонентів. Перед боєм проти Сауля Альвареса американський боксер зустрівся з Ісраїлом Мадрімовим – 3 серпня 2024 року.

Бій відбувся у першій середній вазі. "Мисливець" продовжив серію без поразок, здолавши узбекистанського боксера одноголосним рішенням суддів, попри доволі конкурентний поєдинок.

Кроуфорд – Мадрімов: дивіться відео

Які прогнози на бій?