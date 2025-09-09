У боксерській спільноті активно обговорюють бій Альварес – Кроуфорд. Майк Тайсон назвав переможця битви століття між Канело та "Мисливцем", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Хто переможе у бою Альварес – Кроуфорд?
"Залізний Майк" заявив, що хоче побачити перемогу Теренса Кроуфорда у бою проти Сауля Альвареса. Проте, на його думку, американський боксер не зможе здолати мексиканця.
Майк Тайсон схвально висловився про Сауля Альвареса. Легенда боксу назвав якості Канело, якими він може скористатися у бою з "Мисливцем".
Я хочу, щоб Кроуфорд переміг, але схоже, що цього не станеться. Я б хотів, щоб це сталося. Цей хлопець, Альварес, потужний панчер, він розумний боєць. Я хочу це побачити,
– сказав Майк Тайсон.
Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд дебютує у другій середній вазі. Останній бій американський боксер провів у першій середній вазі, де переміг Ісраїла Мадрімова одноголосним рішенням суддів.
Що відомо про вечір боксу у Лас-Вегасі?
Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд битимуться у головному поєдинку вечора боксу у Лас-Вегасі.
На кону протистояння статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело.
Українець Сергій Богачук в андеркарді Альварес – Кроуфорд проведе реванш із Брендоном Адамсом.