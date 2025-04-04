"Железный Майк" спрогнозировал победителя самого ожидаемого боя года

В этом году запланировано много интересных противостояний. Одним из самых ожидаемых боев года можно назвать поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Майк Тайсон высказался относительно боя Альварес – Кроуфорд. Легенда бокса назвал победителя одного из самых ожидаемых поединков года, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Прогноз от Майка Тайсона

"Железный Майк" считает, что Теренс Кроуфорд не сможет одолеть Сауля Альвареса. Причина заключается в том, что у непобежденного американца и "Канело" большая разница в габаритах.

Слишком большая весовая категория. Разница в габаритах. Мне не нравится этот бой. Вы знаете, что у него был близкий бой с последним парнем, с которым он дрался (Мадримовым – 24 канал), потому что этот парень был большим и неуклюжим,

– сказал Тайсон.

Отметим, что Сауль Альварес проведет промежуточный бой 3 мая 2025 года. "Канело" будет драться против Уильяма Скулла в аравийском Эр-Рияде.

Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом может состояться осенью этого года. На кону поединка чемпионские титулы мексиканца во втором среднем весе.