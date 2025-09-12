Совсем скоро внимание боксерского мира будет приковано к одному из самых масштабных событий 2025 года. Сауль Альварес в адской битве встретится с Теренсом Кроуфордом.

Александр Усик не остался в стороне от громкого события. Абсолютный чемпион мира в хевивейте сделал прогноз на "битву века" Альварес – Кроуфорд, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Какой прогноз сделал Усик на Альварес – Кроуфорд?

Александр Усик лаконично высказался о бое между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Украинский боксер считает, что американский боксер победит Канело.

Усик объяснил, благодаря чему Кроуфорд одолеет Альвареса в очном противостоянии. По его мнению, Теренс имеет хороший боксерский интеллект и немало навыков, чтобы победить Канело.

Я скажу, что Теренс победит. Очень умный боксер, много умеет в ринге. Альварес, конечно, больше и мощнее, отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда,

– сказал Усик.

Напомним, что Теренс Кроуфорд дебютирует во втором среднем весе. Тогда как Сауль Альварес является абсолютным чемпионом дивизиона.

Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?