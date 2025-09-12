"Умный боксер": Усик назвал победителя самого ожидаемого поединка года
- Александр Усик прогнозирует победу Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом.
- Теренс Кроуфорд дебютирует во втором среднем весе, тогда как Сауль Альварес является абсолютным чемпионом дивизиона.
Совсем скоро внимание боксерского мира будет приковано к одному из самых масштабных событий 2025 года. Сауль Альварес в адской битве встретится с Теренсом Кроуфордом.
Александр Усик не остался в стороне от громкого события. Абсолютный чемпион мира в хевивейте сделал прогноз на "битву века" Альварес – Кроуфорд, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Какой прогноз сделал Усик на Альварес – Кроуфорд?
Александр Усик лаконично высказался о бое между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Украинский боксер считает, что американский боксер победит Канело.
Усик объяснил, благодаря чему Кроуфорд одолеет Альвареса в очном противостоянии. По его мнению, Теренс имеет хороший боксерский интеллект и немало навыков, чтобы победить Канело.
Я скажу, что Теренс победит. Очень умный боксер, много умеет в ринге. Альварес, конечно, больше и мощнее, отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда,
– сказал Усик.
Напомним, что Теренс Кроуфорд дебютирует во втором среднем весе. Тогда как Сауль Альварес является абсолютным чемпионом дивизиона.
Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?
Бой Альварес – Кроуфорд состоится в ночь с 13 на 14 сентября. Вечер бокса будет принимать "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
На кону противостояния титулы WBO, WBC, WBA и IBF во втором среднем весе.
Вечер бокса в Лас-Вегасе начнется в 4:00 по киевскому времени. Трансляция состоится на стриминговой платформе Netflix.
Сауль Альварес получит за бой рекордные 200 миллионов долларов. Гонорар Теренса Кроуфорда составляет 50 миллионов долларов.