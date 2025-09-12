Зовсім скоро увага боксерського світу буде прикута до однієї з наймасштабніших подій 2025 року. Сауль Альварес у пекельній битві зустрінеться з Теренсом Кроуфордом.

Олександр Усик не залишився осторонь гучної події. Абсолютний чемпіон світу у хевівейті зробив прогноз на "битву століття" Альварес – Кроуфорд, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Який прогноз зробив Усик на Альварес – Кроуфорд?

Олександр Усик лаконічно висловився про бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Український боксер вважає, що американський боксер переможе Канело.

Усик пояснив, завдяки чому Кроуфорд здолає Альвареса в очному протистоянні. На його думку, Теренс має хороший боксерський інтелект та чимало навичок, аби перемогти Канело.

Я скажу, що Теренс переможе. Дуже розумний боксер, багато вміє в рингу. Альварес, звичайно, більший і потужніший, відмінний боксер. Але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд дебютує у другій середній вазі. Тоді як Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном дивізіону.

Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?