Экс-чемпион мира назвал необычное преимущество Альвареса в бою против Кроуфорда

Мексиканец Сауль Альварес осенью этого года будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Его соперником станет не менее именитый Теренс Кроуфорд.

Тимоти Брэдли высказался насчет поединка Альварес – Кроуфорд. Более того, бывший чемпион мира назвал преимущество Канело в бою с "Охотником", сообщает 24 канал со ссылкой на Timothy Bradley Junior.

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Что сказал Брэдли о бое Альварес – Кроуфорд

Тимоти Брэдли отметил, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится накануне Дня независимости Мексики. Это придаст Канело больше мотивации.

По словам Брэдли, существует такая вещь мексиканская гордость, поэтому Альварес не может проиграть. Бывший чемпион мира отметил, что Кроуфорду надо быть в идеальной форме.

Канело было всего 23 года, когда он вышел в ринг против лучшего боксера планеты на тот момент – Флойда Мейвезера. Он уже проходил через это. Такие вещи его не пугают,

– сказал Брэдли.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе. День независимости в Мексике празднуют 16 сентября.

Ранее Теренс Кроуфорд выступил с громким заявлением перед боем против Сауля Альвареса.