Абсолютный чемпион мира выбрал сильнейших боксеров: есть ли среди них украинцы

Сауль Альварес высказался относительно современного боксерского мира. В частности, Канело поделился мыслями относительно сильнейших бойцов на данный момент.

Абсолютный чемпион мира выделил нескольких американский боксеров. В список сильнейших современных бойцов от Канело попал также представитель Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.

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Кого выбрал Альварес

Сауль Альварес добавил в список сильнейших трех боксеров. Двое из них, это Джервонта Дэвис и Теренс Кроуфорд.

Канело также назвал имя Александра Усика. Мексиканский боксер и не забыл о себе высказавшись довольно дипломатично.

Кто сейчас самый сильный активный боец? Есть много хороших бойцов. Я думаю, это неуважительно говорить об одном. Усик один из них, Джервонта Дэвис, Теренс Кроуфорд. Я тоже там, но я не буду себя упоминать

– сказал Альварес.

Напомним, что Сауль Альварес будет драться против Теренса Кроуфорда 13 сентября 2025 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

К слову. Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года. Место проведения противостояния легендарный "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Джон Фьюри высказался о реванше Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри назвал фаворита поединка.