Звездный Альварес в королевском стиле победил Скалла, вернув звание абсолютного чемпиона

В ночь на 4-го мая 2025 года в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) состоялся большой вечер бокса. Боксерское событие возглавил поединок звездного Сауля "Канело" Альвареса.

Титулованный мексиканский боксер вышел в ринг "The Venue Riyadh Season". Соперником Сауля Альвареса стал Уильям Скалл из Кубы, информирует 24 Канал.

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Канело снова на вершине

На кону главного боя вечера бокса стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Стартовый раунд боксеры провели осторожно, притираясь друг к другу. Со второго раунда разведка прошла. Альварес захватил центр ринга и активнее действовал в атаках. Зато Скалл хорошо двигался по рингу, но отдал преимущество сопернику.

Звездный мексиканец регулярно попадал джебом и боковыми ударами. Однако в пятом раунде Скалл был близок к тому, чтобы потрясти Канело опасным апперкотом.

Но с каждым последующим раундом доминирование Сауля в ринге только росло. Хотя Скалл держался на обеих ногах, отдав все силы в ринге.

Чемпионские раунды тоже остались за Альваресом. Еще до объявления судейского решения было понятно, кто станет "абсолютом" во втором среднем весе: 115-113, 116-112 и 119-109, единогласно в пользу Сауля Альвареса.

Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира!

Видеообзор боя Альварес – Скалл

Для 34-летнего Альвареса эта победа стала 63-й в 67-ми боях на профи-ринге при всего 2-х поражениях. Также в 2-х встречах была зафиксирована мировая.