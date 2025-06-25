Альварес публично унизил Кроуфорда, высмеяв боксера из Украины

Уже 13 сентября 2025 года Сауль Альварес проведет мегафайт против Теренса Кроуфорда. За несколько месяцев до поединка между боксерами начали разгораться эмоциональные перепалки.

Теренс Кроуфорд вспомнил свой бой против украинского боксера Виктора Постола, который закончился его победой 23 июля 2016 года. Сауль Альварес не разглядел в Постоле ничего необычного и вступил в дискуссию, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Альварес опозорил уровень Постола

Канело заверил, что не знает Виктора Постола, когда "Охотник" спросил Альвареса, считает ли он украинца элитным боксером.

Зато Теренс ответил, что Постол был хорошим соперником, а просто не таким раскрученным.

Справка. Виктор Постол – 41-летний украинский боксер, который 25 января 2025 года победно вернулся в ринг. В Киеве Постол одолел аргентинца Андреаса Техаду по единогласному решению судей. Виктор оформил свою 32-ю победу в 37-ми боях в профессионалах (12 – нокаутом) при 5 поражениях.

Напомним, что победа над Постолом стала для Кроуфорда 29-й подряд на профи-ринге. С тех пор Теренс добрался до 41-го подряд победного боя в профессионалах (31 – нокаутом). Уже 13 сентября этого года Канело попытается нанести дебютное поражение непобедимому боксеру из США.

В то же время Сауль Альварес проведет свой 68-й поединок. В предыдущих поединках мексиканец оформил 63 победы (39 – нокаутом), потерпев при этом 2-х поражений и расписал столько же ничьих.

Недавно Канело и Кроуфорд провели третью дуэль взглядов, которая впервые была напряженной и закончилась толчком от Сауля.