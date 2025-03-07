Бой бывшего чемпиона Bellator из Украины перенесли на другой турнир

Уже 14 марта поклонники смешанных единоборств увидят возвращение в октагон Ярослава Амосова. Бывший чемпион Bellator из Украины будет встречаться с американцем Кертисом Миллендером.

Это будет первый бой для украинского бойца с ноября 2023-го года. Тогда Ярослав Амосов проиграл Джейсону Джексону из Ямайки и потерял титул чемпиона мира Bellator в полусреднем весе.

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В рамках какого турнира состоится бой

Первоначально Амосов должен был провести бой против Кертиса Миллендера в рамках Fightality в американском Чикаго. Однако через несколько дней противостояние перенесли на турнир Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии, сообщает 24 Канал со ссылкой на известного инсайдера Нолана Кинга.

Обратите внимание! Бой Амосов – Миллендер будет транслироваться на UFC Fight Pass.

Напомним, что в сентябре у Амосова закончился контракт с Bellator. За спиной Ярослава 27 побед и одно единственное поражение.

Следует добавить, что в своих последних двух боях Миллендер не побеждал. Сначала в июне 2024-го он проиграл россиянину Александру Шлеменко, а уже в ноябре того же года уступил Джессу Ронсону из Канады. 37-летний соперник Амосова из США уже 34 боя, в которых он одержал 22 победы и потерпел 11 поражений. Также имеет опыт выступлений в боксе в виде 3 поединков – 3 победы (2 – нокаутом).