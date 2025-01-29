Специалист загадал о бое с немецким боксером Робертом Воге. Он рассказал, почему этот поединок стал знаковым для него, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Никто не верил в победу

Анатолий Дудченко рассказал, что всего 2 недели готовился к поединку с Робертом Воге. Поэтому многие считали, что у него нет шансов победить соперника из Германии.

Украинский тренер поделился тем, что помогло ему одолеть Воге. Специалист сказал, что это была вера в собственные силы и победу.

Я верил в себя и поставил 2 миллиона долларов на свою победу. Приехал на бой и победил соперника. Это было действительно исторически, несмотря на то, что во время поединка я сломал руку и боксировал одной. Тогда еще в 7 раунде Воге упал от моего удара, и я такой думаю: "Господи, я же на очки поставил". Пришлось уже додержать до 12 раунда. Вот собственно так была победа,

– рассказал Дудченко.

Напомним, что Анатолий Дудченко был чемпионом мира по версии WBF и IBF. За свою карьеру он провел 23 поединка – 19 побед и 4 поражения.

В 2015 году Дудченко решил завершить выступления в профессиональном ринге. После чего начал тренерскую карьеру.