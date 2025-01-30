Второе место в рейтинге WBO: украинский боксер возглавит вечер бокса в США
Арнольд Хейгай вскоре вернется в ринг. Украинский боец выступит в главном событии вечера бокса в Соединенных Штатах Америки.
Претендент на титул WBO узнал имя своего следующего соперника. 32-летний спортсмен будет драться с американским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Арнольда Хегая.
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Когда и с кем будет драться Хегай
Арнольд Хегай на своей странице в инстаграм опубликовал анонс вечера бокса в США. Украинский боксер встретится с Джоэтом Гонсалесом в главном противостоянии от ProBox TV.
Бой Хегай – Гонсалес запланирован на 8 марта. Место проведения поединка между украинским и американским боксером – арена "Thunders Studios" в Лонг-Бич.
Хегай опубликовал анонс боя против Гонсалеса / Фото из инстаграма боксера
Последний раз Арнольд Хегай появлялся в ринге в августе 2024 года. Тогда украинский боксер одолел колумбийца Бельмара Пресиадо.
Также Хегай занимает второе место в рейтинге WBO. Украинец имеет хорошие шансы побороться за титул чемпиона мира в полулегком весе в ближайшее время.