Претендент на титул WBO дізнався ім'я свого наступного суперника. 32-річний спортсмен битиметься з американським боксером, повідомляє 24 канал зі посиланням на інстаграм Арнольда Хегая.

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Коли та з ким битиметься Хегай

Арнольд Хегай на своїй сторінці в інстаграм опублікував анонс вечора боксу у США. Український боксер зустрінеться з Джоетом Гонсалесом у головному протистоянні від ProBox TV.

Бій Хегай – Гонсалес заплановано на 8 березня. Місце проведення поєдинку між українським та американським боксером – арена "Thunders Studios" в Лонг-Біч.

Хегай опублікував анонс бою проти Гонсалеса / Фото з інстаграму боксера

Востаннє Арнольд Хегай з'являвся у рингу в серпні 2024 року. Тоді український боксер здолав колумбійця Бельмара Пресіадо.

Також Хегай посідає друге місце у рейтингу WBO. Українець має хороші шанси поборотись за титул чемпіона світу у напівлегкій вазі у найближчий час.