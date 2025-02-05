Абсолютный чемпион мира трусливо "сбежал" от боя с Усиком

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев сам не знает, чего он хочет. Ранее российский боксер, выступающий под флагом Канады, выражал желание провести бой против Александра Усика, как уже снова изменил свои планы.

40-летний боксер признался, что никогда не пересечется на одном ринге с Александром Усиком. Похоже, что непобедимый статус украинца изрядно испугал Артура Бетербиева, который еще два года назад разбрасывался громкими заявлениями о совместном поединке, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Интересно узнать Эксперт назвал аутсайдера гипотетического боя Усик – Кличко

Избежал боя с непобедимым украинцем

Тем более, что у Усика была бы двойная мотивация на эту встречу на фоне большой войны в Украине, которую начала Россия.

Теперь Бетербиев расставил все точки над "і" относительно возможного боя против Усика. Даже вероятное изменение весовой категории Александра не сведет его с трусливым российским боксером, который выступает за Канаду.

В своем комментарии Бетербиев вспомнил прошлые поединки с Усиком, которые были еще на любительском уровне.

Могу повторить свои слова и подтвердить, что бой с Усиком не состоится. Я понимаю, что этот поединок принесет невероятные деньги, но они не интересуют меня. У меня есть сугубо спортивный интерес. С этой точки зрения это было бы интересное противостояние. Мы боксировали с Александром на Олимпиаде и чемпионате мира, когда были любителями. В профессионалах не пересекались и не будем. Ни в супертяжелом весе, ни в крузервейте, даже если Усик сбросит вес и придет в этот дивизион,

– заявил Бетербиев.

Напомним, что на профи-ринге Бетербиев провел уже 21 бой, во всех одержал победу (20 – нокаутом). У Усика более величественная карьера – 23 поединка, в которых оформил 23 победы (14 – нокаутом).

И вряд ли Усику нужен этот поединок против Бетербиева. За свою карьеру украинец провел много ярких и величественных поединков, среди которых две битвы против Тайсона Фьюри. До боев против Александра "Цыганский король" имел идеальную статистику без поражений. Впереди у Усика может состояться реванш против Даниэля Дюбуа, но сначала "Динамиту" следует защитить пояс IBF в ближайшем поединке против Джозефа Паркера.